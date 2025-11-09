https://ria.ru/20251109/futbol-2053787305.html
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
