"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
15:02 09.11.2025 (обновлено: 15:41 09.11.2025)
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ
Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
"Зенит" и "Крылья Советов" обменялись голами в матче РПЛ

"Зенит" и "Крылья Советов" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 1:1. В составе "Крыльев Советов" мяч забил Фернандо Костанца (50-я минута). У "Зенита" отличился Максим Глушенков (56).
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 ноября 2025 • начало в 13:00
Завершен
Крылья Советов
1 : 1
Зенит
50‎’‎ • Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
56‎’‎ • Максим Глушенков
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" довел серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до 11 матчей, набрал 30 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. "Крылья Советов" не могут выиграть в чемпионате страны на протяжении семи встреч и идут на 13-м месте с 14 баллами.
В следующем туре "Зенит" 23 ноября на выезде сыграет против "Нижнего Новгорода", "Крылья Советов" в тот же день примут "Ростов".
Кирилл Щетинин - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Максим ГлушенковКрылья СоветовЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Фернандо Костанца (29.11.1998)
 
 
