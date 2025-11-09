Рейтинг@Mail.ru
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 09.11.2025 (обновлено: 16:07 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/futbol-2053784203.html
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.11.2025
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" 10 ноября прибудет в Санкт-Петербург для подготовки к товарищеским матчам сборной России по футболу, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:37:00+03:00
2025-11-09T16:07:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
валерий карпин
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049081850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c180ce6162b17c87fe406b93e0f419f7.jpg
/20251109/futbol-2053782324.html
россия
санкт-петербург
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049081850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a73d970e9e3f3547562effc884ad8db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, россия, санкт-петербург, валерий карпин, перу
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Валерий Карпин, Перу
Футбол
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге

Сафонов присоединится к сборной России в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" 10 ноября прибудет в Санкт-Петербург для подготовки к товарищеским матчам сборной России по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
Сбор сборной России начнется 10 сентября в Новогорске. На следующий день команда отправится в Санкт-Петербург.
«
"Матвей Сафонов прибудет в Санкт-Петербург 10 ноября. Александр Головин и Алексей Миранчук в этот же день присоединятся к сборной России на базе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе национальной команды.
Сборная России в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра с командой Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина в Сочи примут чилийцев.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Колоскова насторожили слова Карпина про причины кризиса "Динамо"
9 ноября, 14:21
 
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургВалерий КарпинПеру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала