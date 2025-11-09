https://ria.ru/20251109/futbol-2053784203.html
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 09.11.2025
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" 10 ноября прибудет в Санкт-Петербург для подготовки к товарищеским матчам сборной России по футболу, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:37:00+03:00
2025-11-09T14:37:00+03:00
2025-11-09T16:07:00+03:00
футбол
спорт
россия
санкт-петербург
валерий карпин
перу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049081850_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c180ce6162b17c87fe406b93e0f419f7.jpg
/20251109/futbol-2053782324.html
россия
санкт-петербург
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049081850_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a73d970e9e3f3547562effc884ad8db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, санкт-петербург, валерий карпин, перу
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Валерий Карпин, Перу
Сафонов присоединится к сборной в Санкт-Петербурге
Сафонов присоединится к сборной России в Санкт-Петербурге