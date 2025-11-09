https://ria.ru/20251109/futbol-2053782324.html
Колоскова насторожили слова Карпина про причины кризиса "Динамо"
Колоскова насторожили слова Карпина про причины кризиса "Динамо"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Заявление главного тренера московского "Динамо" Валерия Карпина о непонимании причин серьезного кризиса в игре команды не могут не настораживать, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Бело-голубые" в субботу на своем поле проиграли со счетом 1:2 тольяттинскому "Акрону". В 15 матчах чемпионата страны команда набрала 17 очков и находится на десятом месте в турнирной таблице. Главный тренер сборной России Карпин приступил к работе в "Динамо" в июне нынешнего года.
«
"Карпин ведь в интервью сказал, что не знает, что происходит с командой. Если он не может ответить на этот вопрос, то, может быть, это сделает кто-то из руководителей клуба. У "Динамо" нет никакой игры, просто сумбур, сумбур, сумбур. Вообще непонятно, почему команда то играет, то не играет. В одном матче вроде бы есть какие-то прорывы, а потом все куда-то пропадает. По подбору футболистов в составе "Динамо" может реально бороться за пятерку. А в ней уже может быть любое место", - сказал Колосков.
"Стоит ли думать о замене тренера? Это не моя забота, а забота руководителей клуба. Конечно, фраза Карпина о том, что он не знает, что делать, откровенно говоря, настораживает. Но ответа на заданный вами вопрос у меня нет", - добавил собеседник агентства.