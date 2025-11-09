Колоскова насторожили слова Карпина про причины кризиса "Динамо"

«

"Карпин ведь в интервью сказал, что не знает, что происходит с командой. Если он не может ответить на этот вопрос, то, может быть, это сделает кто-то из руководителей клуба. У "Динамо" нет никакой игры, просто сумбур, сумбур, сумбур. Вообще непонятно, почему команда то играет, то не играет. В одном матче вроде бы есть какие-то прорывы, а потом все куда-то пропадает. По подбору футболистов в составе "Динамо" может реально бороться за пятерку. А в ней уже может быть любое место", - сказал Колосков.