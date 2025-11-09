https://ria.ru/20251109/futbol-2053730256.html
"Милан" потерял очки в матче Серии А
"Милан" потерял очки в матче Серии А
"Милан" сыграл вничью с "Пармой" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
футбол
спорт
алексис салемакерс
рафаэл леау
адриан бернабе
милан
парма
серия а (чемпионат италии по футболу)
"Милан" потерял очки в матче Серии А
"Милан" сыграл вничью с "Пармой" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу