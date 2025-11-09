Рейтинг@Mail.ru
00:51 09.11.2025
"Милан" потерял очки в матче Серии А
"Милан" сыграл вничью с "Пармой" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости, 09.11.2025
"Милан" сыграл вничью с "Пармой" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Милан" сыграл вничью с "Пармой" в матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Парме, закончилась со счетом 2:2. В составе гостей отличились Алексис Салемакерс (12-я минута) и Рафаэль Леау (25, пенальти). У хозяев мячи забили Адриан Бернабе (45+1) и Энрико дель Прато (62).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
08 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Парма
2 : 2
Милан
45‎’‎ • Адриан Бернабе
(Sascha Britschgi)
61‎’‎ • Энрико дель Прато
(Sascha Britschgi)
12‎’‎ • Алексис Салемакерс
(Кристофер Нкунку)
25‎’‎ • Рафаэл Леау (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Милан" продлил серию без поражений в чемпионате до десяти матчей и с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице. Команда упустила возможность опередить "Наполи" (22 очка) и выйти в лидеры Серии A. "Парма" (8 очков) располагается на 17-й позиции.
В следующем туре "Милан" 23 ноября в качестве гостей сыграет с "Интером", а "Парма" в тот же день на выезде встретится с "Вероной".
