07:03 09.11.2025
Во Франции раскритиковали удары США в Карибском море
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал удары США по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и Тихом океане. РИА Новости, 09.11.2025
в мире
сша
франция
венесуэла
дональд трамп
жан-ноэль барро
николас мадуро
nbc
в мире, сша, франция, венесуэла, дональд трамп, жан-ноэль барро, николас мадуро, nbc
В мире, США, Франция, Венесуэла, Дональд Трамп, Жан-Ноэль Барро, Николас Мадуро, NBC
© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал удары США по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море и Тихом океане.
"(Нанеся эти удары, США – ред.) обошлись без положений международного права и морского права", - заявил министр в комментарии агентству Франс Пресс.
Министр выразил обеспокоенность напряженной ситуацией в регионе.
В то же время он заявил о решимости французских властей противостоять обороту наркотиков, который переживает взрывной рост в Европе, назвав это вопросом безопасности французов.
Ранее Барро заявил, что Франция усилит борьбу с наркотрафиком путем активизации работы своих посольств в странах Латинской Америки.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
