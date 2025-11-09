Рейтинг@Mail.ru
06:12 09.11.2025 (обновлено: 15:58 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/frantsiya-2053741346.html
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь
Украина оказалась недовольна полученными старыми рыболовными сетями из Франции несмотря на то, что они якобы были прочными, пишет британская газета The... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:12:00+03:00
2025-11-09T15:58:00+03:00
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь

Guardian: Франция направила Украине изношенные рыболовные сети

© Фото : Пресс-служба ОлимпиадыПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба Олимпиады
Париж. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украина оказалась недовольна полученными старыми рыболовными сетями из Франции несмотря на то, что они якобы были прочными, пишет британская газета The Guardian.
"Украинцы сказали нам, что им не нужны старые сети. Им уже прислали довольно много бесполезных", — пожаловался представитель благотворительной организации из Бретани Kernic Solidarités.
По словам президента организации Жерара Ле Дюффа, в Бретани нет недостатка в рыболовных сетях, однако многие компании, занимающиеся переработкой старых сетей, закрылись.
"У нас в этом регионе нет недостатка в рыболовных сетях. Проблема в том, что с ними делать, поскольку несколько компаний по их переработке закрылись", — заявил он.
В мае финский телерадиовещатель Yle сообщил, что старые рыболовные сети, переданные Киеву Швецией и Данией, теперь используются ВСУ в качестве средства защиты от российских БПЛА.
