СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь
СМИ: во Франции опешили от реакции украинцев на помощь
Украина оказалась недовольна полученными старыми рыболовными сетями из Франции несмотря на то, что они якобы были прочными, пишет британская газета The... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:12:00+03:00
