СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес требует от властей страны усилить безопасность в преддверии памятных мероприятий в связи с десятилетием со дня терактов в Париже 13 ноября, сообщает телеканал Глава МВД Франции Лоран Нуньес требует от властей страны усилить безопасность в преддверии памятных мероприятий в связи с десятилетием со дня терактов в Париже 13 ноября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на внутреннее письмо министра.

Газета Parisien 8 ноября сообщила, что французские правоохранители взяли под стражу трех девушек, задержанных в октябре по обвинению в планировании террористического акта в Париже

"Глава МВД Лоран Нуньес в письме различным органам власти страны призывает к максимальной бдительности в преддверии памятных мероприятий 13 ноября", - говорится в материале.

Причиной усиления мер безопасности, по словам Нуньеса, является то, что "уровень террористической угрозы остается высоким" во Франции

В письме Нуньес, по данным телеканала, призывает усилить защиту концертных залов и мест проведения массовых мероприятий. Министр также просит представителей государственных ведомств встретиться с организаторами мероприятий, чтобы повысить их осведомленность о необходимости усиления мер безопасности.

Кроме того, Нуньес потребовал, чтобы власти особенно внимательно отслеживали попытки возможного иностранного вмешательства с целью дестабилизации обстановки.