СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже - 09.11.2025
02:10 09.11.2025
СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже
Глава МВД Франции Лоран Нуньес требует от властей страны усилить безопасность в преддверии памятных мероприятий в связи с десятилетием со дня терактов в Париже... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:10:00+03:00
2025-11-09T02:10:00+03:00
в мире
париж
франция
германия
в мире, париж, франция, германия
В мире, Париж, Франция, Германия
СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже

BFMTV: Нуньес потребовал усилить безопасность перед годовщиной терактов в Париже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес требует от властей страны усилить безопасность в преддверии памятных мероприятий в связи с десятилетием со дня терактов в Париже 13 ноября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на внутреннее письмо министра.
Газета Parisien 8 ноября сообщила, что французские правоохранители взяли под стражу трех девушек, задержанных в октябре по обвинению в планировании террористического акта в Париже.
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Подозреваемому в наезде на людей на западе Франции предъявили обвинение
7 ноября, 18:59
"Глава МВД Лоран Нуньес в письме различным органам власти страны призывает к максимальной бдительности в преддверии памятных мероприятий 13 ноября", - говорится в материале.
Причиной усиления мер безопасности, по словам Нуньеса, является то, что "уровень террористической угрозы остается высоким" во Франции.
В письме Нуньес, по данным телеканала, призывает усилить защиту концертных залов и мест проведения массовых мероприятий. Министр также просит представителей государственных ведомств встретиться с организаторами мероприятий, чтобы повысить их осведомленность о необходимости усиления мер безопасности.
Кроме того, Нуньес потребовал, чтобы власти особенно внимательно отслеживали попытки возможного иностранного вмешательства с целью дестабилизации обстановки.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Счетная палата Франции пересмотрела расчет стоимости реставрации Лувра
6 ноября, 12:26
 
