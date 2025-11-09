https://ria.ru/20251109/frantsiya-2053732578.html
СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже
СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже
СМИ: во Франции требуют усилить безопасность перед мероприятиями в Париже
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес требует от властей страны усилить безопасность в преддверии памятных мероприятий в связи с десятилетием со дня терактов в Париже 13 ноября, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на внутреннее письмо министра.
Газета Parisien 8 ноября сообщила, что французские правоохранители взяли под стражу трех девушек, задержанных в октябре по обвинению в планировании террористического акта в Париже
.
"Глава МВД Лоран Нуньес в письме различным органам власти страны призывает к максимальной бдительности в преддверии памятных мероприятий 13 ноября", - говорится в материале.
Причиной усиления мер безопасности, по словам Нуньеса, является то, что "уровень террористической угрозы остается высоким" во Франции
.
В письме Нуньес, по данным телеканала, призывает усилить защиту концертных залов и мест проведения массовых мероприятий. Министр также просит представителей государственных ведомств встретиться с организаторами мероприятий, чтобы повысить их осведомленность о необходимости усиления мер безопасности.
Кроме того, Нуньес потребовал, чтобы власти особенно внимательно отслеживали попытки возможного иностранного вмешательства с целью дестабилизации обстановки.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии
. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.