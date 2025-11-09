Рейтинг@Mail.ru
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
15:10 09.11.2025 (обновлено: 16:17 09.11.2025)
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Фигурное катание
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию

Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Дина Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани.
В воскресенье Хуснутдинова стала лучшей в произвольной программе, получив 145,41 балла. С учетом короткой программы, за которую она набрала 72,60 балла и стала лидером, ее общий результат составил 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12 балла; 134,67+72,45), третье - Анна Фролова (202,09; 129,92+72,17).
Четвертый этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.
