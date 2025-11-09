https://ria.ru/20251109/figurka-2053788300.html
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию - РИА Новости, 09.11.2025
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Дина Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:10:00+03:00
2025-11-09T15:10:00+03:00
2025-11-09T16:17:00+03:00
фигурное катание
спорт
дарья садкова
анна фролова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:485:2776:2047_1920x0_80_0_0_36b2b48bcb3e9f5f432b37f2afb0818c.jpg
/20251103/plyuschenko-2052675981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_41f232132ce9b30f2d5b4ce00a6a3a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дарья садкова, анна фролова
Фигурное катание, Спорт, Дарья Садкова, Анна Фролова
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Казани