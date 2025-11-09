https://ria.ru/20251109/figurist-2053824535.html
Галлямов рассказал, почему сорвался на Мишину
Галлямов рассказал, почему сорвался на Мишину
Фигурист Александр Галлямов заявил, что на эмоциях сорвался на свою партнершу Анастасию Мишину после проката произвольной программы на третьем этапе серии... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-09T20:49:00+03:00
2025-11-09T20:49:00+03:00
2025-11-15T22:55:00+03:00
фигурное катание
спорт
александр галлямов
анастасия мишина
спорт, александр галлямов, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
Галлямов заявил, что после проката произволки на эмоциях сорвался на Мишину