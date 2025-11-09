Рейтинг@Mail.ru
20:49 09.11.2025 (обновлено: 22:55 15.11.2025)
Галлямов рассказал, почему сорвался на Мишину
спорт, александр галлямов, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
Фигурное катание
Галлямов рассказал, почему сорвался на Мишину

Галлямов заявил, что после проката произволки на эмоциях сорвался на Мишину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фигурист Александр Галлямов заявил, что на эмоциях сорвался на свою партнершу Анастасию Мишину после проката произвольной программы на третьем этапе серии Гран-при России в Казани.
В воскресенье бронзовые призеры Олимпийских игр заняли второе место в турнире спортивных пар, лидируя после короткой программы. Победили в Казани Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
«

"Сегодня не очень получилось то, что планировали. Это урок на следующие прокаты. Ничего не потеряно, это только начало. Дальше подготовимся и через две недельки исправим. Кто понапридумывал, судя по моему поведению после проката, - это было на эмоциях. Всё в порядке. Настя - потрясающая партнерша. Со всеми бывает, и со мной такое тоже бывает. Не надо делать выводов и паниковать не стоит", - сказал Галлямов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Четвертый этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Ученики Тутберидзе грохнули конкурентов: яростная драма на Гран-при
9 ноября, 20:00
 
Фигурное катаниеСпортАлександр ГаллямовАнастасия Мишина
 
 
