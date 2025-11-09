Ферстаппен назвал причину провала в квалификации к Гран-при Бразилии

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" заявил, что его подвела машина во время квалификации к 21-му этапу чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Бразилии, который проходит в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Ферстаппен и его напарник Юки Цунода выбыли в первой части квалификации. Нидерландский пилот, который занял 16-е место, не смог выйти во второй сегмент впервые с Гран-при России 2021 года, а предыдущий подобный сход обоих пилотов "Ред Булл" датируется 2006 годом.
«
"Все было просто ужасно. Я вообще не мог атаковать. Машину мотало по сторонам, и она сильно скользила. Мне пришлось сильно сбавить темп. Конечно, в квалификации это не работает. Нам нужно проанализировать, что происходит. Я не совсем понимаю, как ситуация может быть настолько плохой, сейчас важнее всего в этом разобраться", - сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.
Гонка Гран-при Бразилии пройдет в воскресенье и начнется в 20:00 мск.