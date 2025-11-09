Ферстаппен назвал причину провала в квалификации к Гран-при Бразилии

«

"Все было просто ужасно. Я вообще не мог атаковать. Машину мотало по сторонам, и она сильно скользила. Мне пришлось сильно сбавить темп. Конечно, в квалификации это не работает. Нам нужно проанализировать, что происходит. Я не совсем понимаю, как ситуация может быть настолько плохой, сейчас важнее всего в этом разобраться", - сказал Ферстаппен в интервью Sky Sports.