"Феррари" впервые с 1972 года выиграл ЧМ по гонкам на выносливость - РИА Новости, 09.11.2025
00:33 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ferrari-2053729199.html
"Феррари" впервые с 1972 года выиграл ЧМ по гонкам на выносливость
"Феррари" впервые с 1972 года выиграл ЧМ по гонкам на выносливость
спорт, камуи кобаяси, антонио джовинацци, феррари
Спорт, Камуи Кобаяси, Антонио Джовинацци, Феррари
© официальный твиттер гоночной команды "Феррари"Логотип гоночной команды "Феррари"
© официальный твиттер гоночной команды "Феррари"
Логотип гоночной команды "Феррари". Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Команда "Феррари" стала победителем в зачете производителей чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) по итогам последнего, восьмого этапа "8 часов Бахрейна" на трассе в Сахире.
Первое место в заключительной гонке занял экипаж "Тойоты" в составе японца Камуи Кобаяси, Майка Конвейя и нидерландца Ника де Вриса.
Победу в зачете экипажей в классе гиперкаров одержал "Феррари" в составе Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьера Гуиди. Они набрали 115 очков. "Феррари" выиграл зачет производителей с 204 очками. Этот титул в гонках на выносливость стал для "Феррари" первым с 1972 года, когда проводился чемпионат мира по гонкам на спорткарах.
В зачете пилотов LMGT3 победили австриец Ричард Литц, итальянец Риккардо Пера и американец Райан Хардвик на "Порше", набравшие 105 очков. Экипаж BMW, в составе которого выступает россиянин Тимур Богуславский, стал 12-м.
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Норрис выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Бразилии "Формулы-1"
СпортКамуи КобаясиАнтонио ДжовинацциФеррари
 
 
