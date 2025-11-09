"Феррари" впервые с 1972 года выиграл ЧМ по гонкам на выносливость

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Команда "Феррари" стала победителем в зачете производителей чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) по итогам последнего, восьмого этапа "8 часов Бахрейна" на трассе в Сахире.
Первое место в заключительной гонке занял экипаж "Тойоты" в составе японца Камуи Кобаяси, Майка Конвейя и нидерландца Ника де Вриса.
Победу в зачете экипажей в классе гиперкаров одержал "Феррари" в составе Джеймса Каладо, Антонио Джовинацци и Алессандро Пьера Гуиди. Они набрали 115 очков. "Феррари" выиграл зачет производителей с 204 очками. Этот титул в гонках на выносливость стал для "Феррари" первым с 1972 года, когда проводился чемпионат мира по гонкам на спорткарах.
В зачете пилотов LMGT3 победили австриец Ричард Литц, итальянец Риккардо Пера и американец Райан Хардвик на "Порше", набравшие 105 очков. Экипаж BMW, в составе которого выступает россиянин Тимур Богуславский, стал 12-м.