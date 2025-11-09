Рейтинг@Mail.ru
21:56 09.11.2025
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Рапиристы сборной России выиграли мужские командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в Пальма-де-Майорка (Испания).
Россияне в финале победили сборную Италии со счетом 45:36. В составе национальной команды на этапе выступали Егор Баранников, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников
Бронзовые медали выиграла сборная Венгрии, одолевшая команду Германии.
В мае Международная федерация фехтования (FIE) допустила взрослых российских спортсменов до участия в командных соревнованиях в нейтральном статусе.
СпортРоссияПальма-де-МайоркаИспанияКирилл БородачевМеждународная федерация фехтования (FIE)Кубок мира по фехтованию
 
 
