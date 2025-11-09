https://ria.ru/20251109/fekhtovanie-2053831697.html
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России выиграли мужские командные соревнования на этапе Кубка мира по фехтованию в Пальма-де-Майорка (Испания). РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:56:00+03:00
2025-11-09T21:56:00+03:00
2025-11-09T21:56:00+03:00
спорт
россия
пальма-де-майорка
испания
кирилл бородачев
международная федерация фехтования (fie)
кубок мира по фехтованию
россия
пальма-де-майорка
испания
Рапиристы сборной России победили на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка
Рапиристы сборной России выиграли золото на этапе Кубка мира в Пальма-де-Майорка