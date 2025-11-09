При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME

https://ria.ru/20251109/es-2053839556.html
Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщило словацкое издание SME. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T23:27:00+03:00
2025
Новости
ru-RU
В мире, Братислава, Словакия, Роберт Фицо
SME: около 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии