Рейтинг@Mail.ru
При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/es-2053839556.html
При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME
При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME - РИА Новости, 09.11.2025
При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME
Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщило словацкое издание SME. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T23:27:00+03:00
2025-11-09T23:27:00+03:00
в мире
братислава
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053837457_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5b9c0a3cac95bf82ecf44fa9a8f27e77.jpg
https://ria.ru/20251107/poezd-2053499115.html
братислава
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053837457_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3576d2903d7491512fd0cc7ed0b2cffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, братислава, словакия, роберт фицо
В мире, Братислава, Словакия, Роберт Фицо
При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME

SME: около 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

© Фото : ta3/Patrik JagerCтолкновение поездов рядом с Братиславой
Cтолкновение поездов рядом с Братиславой - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : ta3/Patrik Jager
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщило словацкое издание SME.
Вечером в воскресенье словацкая полиция сообщила, что рядом с Братиславой столкнулись два поезда. Новостное агентство TASR сообщало, что на месте ЧП есть пострадавшие, но их точное число не уточнялось.
"На месте аварии должно быть, по данным SME, около 30 раненых", - говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье.
К месту столкновения поездов направился глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что случившееся требует тщательного расследования.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Тюменской области поезд наехал на двух пожилых женщин
7 ноября, 17:07
 
В миреБратиславаСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала