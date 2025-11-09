При столкновении поездов в Словакии пострадали около 30 человек, пишет SME

БРАТИСЛАВА, 9 ноя - РИА Новости. Около 30 человек пострадали при столкновении поездов рядом с Братиславой, сообщило словацкое издание SME.

"На месте аварии должно быть, по данным SME, около 30 раненых", - говорится в сообщении на сайте издания в воскресенье.