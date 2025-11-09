Заммэра Ликсутов: В Москве растет производство электрического оборудования

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025 года московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция московских заводов сегодня применяется в электромобилестроении, авиации, логистике, ЖКХ, медицине и других сферах", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

В частности, выпуск аккумуляторов и аккумуляторных батарей за этот период увеличился на 4,1%, а электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры произведено на 6,1% больше.



"Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025 года компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.



Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. Сегодня в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты около 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.