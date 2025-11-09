Рейтинг@Mail.ru
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 09.11.2025
Заммэра Ликсутов: В Москве растет производство электрического оборудования
Заммэра Ликсутов: В Москве растет производство электрического оборудования - РИА Новости, 09.11.2025
Заммэра Ликсутов: В Москве растет производство электрического оборудования
Московские предприятия за первые 9 месяцев 2025 года произвели электрооборудования для нужд строительства, промышленности и других отраслей на 5% больше по... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:00:00+03:00
2025-11-09T14:00:00+03:00
Заммэра Ликсутов: В Москве растет производство электрического оборудования

Выпуск электрооборудования в Москве за 9 месяцев вырос на 5%

© Фото : Пресс-служба ДИПП Производство электрического оборудования
Производство электрического оборудования - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Московские предприятия за первые 9 месяцев 2025 года произвели электрооборудования для нужд строительства, промышленности и других отраслей на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает столичным производителям. Благодаря этой поддержке компании наращивают темпы выпуска, развивают линейки своей продукции и модернизируют промышленные площадки. Так, с января по сентябрь 2025 года московские предприятия изготовили на 5% больше электрического оборудования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция московских заводов сегодня применяется в электромобилестроении, авиации, логистике, ЖКХ, медицине и других сферах", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Спецкабель - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Заммэра Ликсутов: Кабели для московского метро поставят на условиях офсета
12:00
В частности, выпуск аккумуляторов и аккумуляторных батарей за этот период увеличился на 4,1%, а электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры произведено на 6,1% больше.

"Сегодня в столице работает свыше 130 предприятий по разработке и изготовлению электрооборудования. Их продукция пользуется высоким спросом, что подтверждается ростом отгрузки. Так, с января по сентябрь 2025 года компании поставили электрических устройств на сумму свыше 146 миллиардов рублей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается порядка 150 технологичных предприятий. Сегодня в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты около 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты.
Предприятие Медплант - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Ликсутов: компании ОЭЗ Москвы втрое увеличили экспортную выручку
5 ноября, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
