https://ria.ru/20251109/efimov-2053565082.html
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта - РИА Новости, 09.11.2025
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта
В Москве с начала 2025 года за счет городского бюджета построили и реконструировали 24 социальных объекта общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:12:00+03:00
2025-11-09T12:12:00+03:00
2025-11-09T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта
Ефимов: в Москве за счет бюджета построили и реконструировали 24 соцобъекта
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Москве с начала 2025 года за счет городского бюджета построили и реконструировали 24 социальных объекта общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С начала 2025 года в рамках адресной инвестиционной программы возвели 21 объект. Среди них объекты образования, спорта, здравоохранения, а также культуры и социальной поддержки населения. Все здания спроектированы с особым вниманием к деталям и обеспечат комфортные и безопасные условия для жителей столицы. Помимо этого, были реконструированы три объекта, включая школу № 2062 в деревне Яковлевское, культурный центр в Ватутинках и школу № 2075 в селе Красная Пахра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы
.
Больше всего соцобъектов построили и реконструировали на северо-западе столицы и в Новомосковском округе – по четыре в каждом. В частности, в Куркине появился комплекс на 550 мест, объединяющий дошкольное отделение и начальную школу, в Митине – Дворец бракосочетаний. В Щербинке
открыли новый корпус на 400 учащихся школы № 2122 площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
Среди других объектов – школа на 1,1 тысячи учеников на Новомихайловском шоссе, спорткомплекс "Максимум" на Остафьевской улице, новый корпус детской больницы святого Владимира в Сокольниках, добавляется в пресс-релизе.
В следующие три года в Москве планируется построить 195 образовательных объектов, 36 из них - за счет городского бюджета, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин
.