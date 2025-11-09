Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Москве с начала 2025 года за счет городского бюджета построили и реконструировали 24 социальных объекта общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.