Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта - РИА Новости, 09.11.2025
12:12 09.11.2025
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта
В Москве с начала 2025 года за счет городского бюджета построили и реконструировали 24 социальных объекта общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров,... РИА Новости, 09.11.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Ефимов: в Москве в 2025 году за счет бюджета построили 24 соцобъекта

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. В Москве с начала 2025 года за счет городского бюджета построили и реконструировали 24 социальных объекта общей площадью почти 240 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала 2025 года в рамках адресной инвестиционной программы возвели 21 объект. Среди них объекты образования, спорта, здравоохранения, а также культуры и социальной поддержки населения. Все здания спроектированы с особым вниманием к деталям и обеспечат комфортные и безопасные условия для жителей столицы. Помимо этого, были реконструированы три объекта, включая школу № 2062 в деревне Яковлевское, культурный центр в Ватутинках и школу № 2075 в селе Красная Пахра", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Больше всего соцобъектов построили и реконструировали на северо-западе столицы и в Новомосковском округе – по четыре в каждом. В частности, в Куркине появился комплекс на 550 мест, объединяющий дошкольное отделение и начальную школу, в Митине – Дворец бракосочетаний. В Щербинке открыли новый корпус на 400 учащихся школы № 2122 площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, указывается в сообщении.
Среди других объектов – школа на 1,1 тысячи учеников на Новомихайловском шоссе, спорткомплекс "Максимум" на Остафьевской улице, новый корпус детской больницы святого Владимира в Сокольниках, добавляется в пресс-релизе.
В следующие три года в Москве планируется построить 195 образовательных объектов, 36 из них - за счет городского бюджета, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
 
Москва
 
 
