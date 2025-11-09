В Новосибирской области открыли реверсивное движение после ДТП с погибшими

НОВОСИБИРСК, 9 ноя – РИА Новости. Реверсивное движение организовано на федеральной трассе Р-255 в Новосибирской области после дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщили в ГУМВД по региону.