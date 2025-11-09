В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус

В ГУМВД России по области сообщили, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, а затем съехал с дороги и опрокинулся. По данным полицейских, всего в автобусе находилось 13 пассажиров и один водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.