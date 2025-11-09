Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 09.11.2025
23:55 09.11.2025
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус - РИА Новости, 09.11.2025
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
россия
волжский район
самарская область
volkswagen group
volkswagen touareg
россия
волжский район
самарская область
происшествия, россия, волжский район, самарская область, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Россия, Волжский район, Самарская область, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус

САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и микроавтобуса "Газель" (заказной, следовал по маршруту село Максимовка - Самара) на 6-м километре автодороги "Белозерки – Черновский - Николаевка" в районе населенного пункта Черноречье муниципального района Волжский. В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, из них пять человек находятся на осмотре в медучреждении", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет.
В ГУМВД России по области сообщили, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, а затем съехал с дороги и опрокинулся. По данным полицейских, всего в автобусе находилось 13 пассажиров и один водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
ПроисшествияРоссияВолжский районСамарская областьVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
