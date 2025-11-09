В Самарской области столкнулись легковушка и микроавтобус

САМАРА, 9 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Волжском районе Самарской области, в результате пострадали семь человек, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по региону.
"Поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и микроавтобуса "Газель" (заказной, следовал по маршруту село Максимовка - Самара) на 6-м километре автодороги "Белозерки – Черновский - Николаевка" в районе населенного пункта Черноречье муниципального района Волжский. В результате ДТП погибших нет, пострадало семь человек, из них пять человек находятся на осмотре в медучреждении", - говорится в сообщении регионального ГУМЧС России.
В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет.
В ГУМВД России по области сообщили, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, а затем съехал с дороги и опрокинулся. По данным полицейских, всего в автобусе находилось 13 пассажиров и один водитель. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся проверочные мероприятия.
