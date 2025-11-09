Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
19:51 09.11.2025 (обновлено: 19:55 09.11.2025)
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
Три иномарки столкнулись в воскресенье на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, в аварии, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое... РИА Новости, 09.11.2025
В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек

На набережной в Петербурге столкнулись 3 иномарки, 1 человек погиб, 2 пострадали

© Фото : ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПоследствия ДТП на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге. 9 ноября 2025
Последствия ДТП на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге. 9 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Последствия ДТП на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге. 9 ноября 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Три иномарки столкнулись в воскресенье на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, в аварии, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, ДТП произошло около 18.00 мск в районе Малоохтинской набережной, 16, где столкнулись Chevrolet, Honda и Kia.
«

"По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.
