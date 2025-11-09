В Петербурге в ДТП с тремя иномарками погиб один человек

https://ria.ru/20251109/dtp-2053817128.html
Три иномарки столкнулись в воскресенье на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, в аварии, по предварительным данным, погиб один человек, еще двое... РИА Новости, 09.11.2025
санкт-петербург
