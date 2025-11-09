Рейтинг@Mail.ru
Семья попала в ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 09.11.2025
15:18 09.11.2025
Семья попала в ДТП на Крымском мосту
Семья ехала в Крым на автомобиле Mercedes, который попал в ДТП на Крымском мосту, в результате ЧП погибли родители, родственники пострадавших детей извещены о... РИА Новости, 09.11.2025
Семья попала в ДТП на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Семья ехала в Крым на автомобиле Mercedes, который попал в ДТП на Крымском мосту, в результате ЧП погибли родители, родственники пострадавших детей извещены о трагическом происшествии, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.
Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщили ранее в МВД и прокуратуре Крыма. Автомобиль Mercedes, предварительно, врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Находившиеся в машине дети, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в больницу №1 Керчи, состояние детей тяжелое, сообщили ранее РИА Новости в крымском минздраве.
"По предварительным данным, в Крым ехала семья, к несчастью, они попали в ДТП. Погибли родители, дети пострадали, их госпитализировали в больницу в Керчи. Мальчик в данный момент готовится к транспортировке в Симферополь, девочка пока остается в Керчи, состояние детей тяжелое. Все компетентные службы занимаются происшествием, помощь оказывается. Родные детей проинформированы", - сказала агентству Савченко.
