Семья попала в ДТП на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Семья ехала в Крым на автомобиле Mercedes, который попал в ДТП на Крымском мосту, в результате ЧП погибли родители, родственники пострадавших детей извещены о трагическом происшествии, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко.

Два человека - водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли в результате ДТП на Крымском мосту, сообщили ранее в МВД и прокуратуре Крыма. Автомобиль Mercedes, предварительно, врезался в бетонное ограждение при попытке обгона пассажирского автобуса. Находившиеся в машине дети, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в больницу №1 Керчи, состояние детей тяжелое, сообщили ранее РИА Новости в крымском минздраве.