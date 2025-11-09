В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек

НОВОСИБИРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая ВАЗ-21099 на встречной полосе столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает ГУМВД по региону.