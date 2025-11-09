https://ria.ru/20251109/dtp-2053738355.html
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек - РИА Новости, 09.11.2025
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая ВАЗ-21099 на встречной полосе столкнулась с грузовиком... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:52:00+03:00
2025-11-09T04:52:00+03:00
2025-11-09T05:03:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
кемерово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053738216_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5c0afabc85dd73c415e1355713ad8175.jpg
https://ria.ru/20251109/dtp-2053736635.html
новосибирская область
новосибирск
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053738216_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb0240ab663845c9bcd10c9443863ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, кемерово
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Кемерово
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
В Новосибирской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли шесть человек
НОВОСИБИРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая ВАЗ-21099 на встречной полосе столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 9 ноября в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска
в сторону Кемерово
и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
По данным главка МВД, в результате ДТП скончались скончались водитель, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-21099: мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика, мужчина 1985 года рождения, не пострадал.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Движение перекрыто в оба направления.