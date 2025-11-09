Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
04:52 09.11.2025 (обновлено: 05:03 09.11.2025)
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая ВАЗ-21099 на встречной полосе столкнулась с грузовиком... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
новосибирская область
новосибирск
кемерово
новосибирская область
новосибирск
кемерово
происшествия, новосибирская область, новосибирск, кемерово
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Кемерово
В Новосибирской области в ДТП с выездом на "встречку" погибли шесть человек

В Новосибирской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли шесть человек

© ГУ МВД России по Новосибирской областиПоследствия ДТП в Новосибирской области
Последствия ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© ГУ МВД России по Новосибирской области
Последствия ДТП в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая ВАЗ-21099 на встречной полосе столкнулась с грузовиком Volvo, сообщает ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 9 ноября в 04.30 (00.30 мск) водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался по автодороге Р-255 "Сибирь" со стороны Новосибирска в сторону Кемерово и на 139-м километре выехал на полосу для встречного движения (выезд запрещен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.
По данным главка МВД, в результате ДТП скончались скончались водитель, а также пассажиры автомобиля ВАЗ-21099: мужчина, женщина и трое несовершеннолетних детей 2015, 2017 и 2025 годов рождения. Водитель грузовика, мужчина 1985 года рождения, не пострадал.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Движение перекрыто в оба направления.
Последствие столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Забайкалье. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскКемерово
 
 
