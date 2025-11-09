Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 09.11.2025 (обновлено: 04:55 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/dtp-2053736635.html
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:04:00+03:00
2025-11-09T04:55:00+03:00
происшествия
забайкальский край
чита
хабаровск
александр осипов
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053738499_51:0:1281:692_1920x0_80_0_0_8946df1091e64c4112893dde164dad82.jpg
https://ria.ru/20251109/dtp-2053730136.html
забайкальский край
чита
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053738499_212:0:1135:692_1920x0_80_0_0_e90dd9372b71126da0c741dae4f22036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, чита, хабаровск, александр осипов, гибдд мвд рф
Происшествия, Забайкальский край, Чита, Хабаровск, Александр Осипов, ГИБДД МВД РФ
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Забайкалье в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли два человека

© Госавтоинспекция ЗабайкальяПоследствие столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Забайкалье. Кадр из видео
Последствие столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Забайкалье. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Госавтоинспекция Забайкалья
Последствие столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Забайкалье. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, авария произошла в субботу на 226-м километре федеральной автомобильной дороге Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск, где столкнулись большегруз и Toyota Caldina.
"В результате ДТП 39-летний водитель и 32-летняя пассажир погибли", - говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавило ведомство.
В субботу ГАИ сообщала, что на двух федеральных трассах - "Амур" и "Чита - Забайкальск" - в Забайкальском крае затруднено движение грузового автотранспорта из-за выпавшего снега. В ведомстве отмечали, что на месте работает дорожная техника, безопасность дорожного движения обеспечивают наряды ДПС. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу поручил увеличить число спецтехники для расчистки дорог региона от снега.
Последствия ДТП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В ДТП на Крымском мосту погибли два человека
00:49
 
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитаХабаровскАлександр ОсиповГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала