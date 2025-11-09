https://ria.ru/20251109/dtp-2053736635.html
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2025
В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли два человека
Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на федеральной трассе "Амур" в Забайкальском крае, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T04:04:00+03:00
2025-11-09T04:04:00+03:00
2025-11-09T04:55:00+03:00
