Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы - РИА Новости, 09.11.2025
16:23 09.11.2025
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы
Украинские поклонники певицы Светланы Лободы подрались перед началом ее концерта в Кишиневе, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2025
На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами, пишут телеграмм-каналы.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские поклонники певицы Светланы Лободы подрались перед началом ее концерта в Кишиневе, сообщает "Страна.ua".
"На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами", — говорится в публикации.
На кадрах видно, как после спора на повышенных тонах между ожидающими концерт людьми начинается потасовка.
Издание Life, в свою очередь, сообщило, что изначально конфликт возник между двумя посетительницами на эмоциональной почве и быстро перерос в драку.
По информации "Страны.ua", на концерт певицы в Молдавию поехало много украинцев, часть из которых застряла в огромных очередях на КПП из-за сбоя в базе данных таможенных служб. Во время ожидания украинские фанаты выходили из своих машин и пели песни Лободы на русском языке.
До начала СВО Лобода активно выступала в России и записывала дуэты с отечественными исполнителями. Весной 2022-го Лобода поддержала Украину и покинула Россию, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.
