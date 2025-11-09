https://ria.ru/20251109/draka-2053796199.html
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы
Украинские поклонники певицы Светланы Лободы подрались перед началом ее концерта в Кишиневе, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 09.11.2025
На вчерашнем концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла драка между украинцами, пишут телеграмм-каналы.
Украинцы устроили массовую драку на концерте Лободы
