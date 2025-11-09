Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/dollary-2053728912.html
Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары
Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары - РИА Новости, 09.11.2025
Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары
Окно возможностей для обмена старых долларов еще есть, но оно постепенно сужается, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:17:00+03:00
2025-11-09T02:17:00+03:00
михаил гордиенко
рэу имени г. в. плеханова
новый год
доллары
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg
https://ria.ru/20250831/dollar-2038595585.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_1fd26dde1329148d5758c4ea7f6e2094.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил гордиенко, рэу имени г. в. плеханова, новый год, доллары, экономика
Михаил Гордиенко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Новый год, доллары, Экономика
Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары

Финансист Гордиенко: российские банки не обязаны принимать старые доллары

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Окно возможностей для обмена старых долларов еще есть, но оно постепенно сужается, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Он напомнил, что из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им купюры прошлых лет выпуска, поэтому вынуждены искать пути их сбыта на свой страх и риск. Кроме того, такие деньги чаще воспринимают, как поддельные.
“Российские банки не обязаны принимать такие доллары, даже если формально они остаются законным средством платежа. Банк России не регулирует этот вопрос напрямую, каждая кредитная организация решает самостоятельно, работать ли с такими купюрами”, — предупреждает Гордиенко.
Поэтому можно найти отделения крупных банков, где до сих пор принимают старые доллары и обменять их там на рубли с потерей в курсе. Альтернатива — пытаться найти отделение, которое примет их за границей, но тут никаких гарантий быть не может.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Экономист объяснила, стоит ли спешить с покупкой долларов
31 августа, 03:15
 
Михаил ГордиенкоРЭУ имени Г. В. ПлехановаНовый годдолларыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала