Финансист объяснил, где еще можно поменять старые доллары

Он напомнил, что из-за санкций российские банки не могут напрямую взаимодействовать с американскими, сдавая им купюры прошлых лет выпуска, поэтому вынуждены искать пути их сбыта на свой страх и риск. Кроме того, такие деньги чаще воспринимают, как поддельные.

Поэтому можно найти отделения крупных банков, где до сих пор принимают старые доллары и обменять их там на рубли с потерей в курсе. Альтернатива — пытаться найти отделение, которое примет их за границей, но тут никаких гарантий быть не может.