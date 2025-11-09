https://ria.ru/20251109/deputat-2053829024.html
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф - РИА Новости, 09.11.2025
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф
Четверо неизвестных проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии "Союз правых за республику" Жеро Верни и... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T21:36:00+03:00
2025-11-09T21:36:00+03:00
2025-11-09T21:36:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
https://ria.ru/20251102/ograblenie-2052466899.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф
Figaro: неизвестные ограбили дом депутата парламента Франции Жеро Верни
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Четверо неизвестных проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии "Союз правых за республику" Жеро Верни и похитили оттуда часы, деньги и сейф, самого парламентария в это время дома не было, но там находилась его супруга, сообщает газета Figaro
со ссылкой на свою информацию.
«
"Примерно в 18.15 (20.15 мск - ред.) субботы был ограблен дом Жеро Верни, депутата партии Эрика Сьотти от департамента Буш-дю-Рон, расположенный в Экс-ан-Провансе. Четверо мужчин в масках и перчатках проникли в дом, что вызвало шок у его жены, которая в момент взлома находилась в доме одна... Среди награбленного были несколько единиц часов, наличные деньги и сейф", - сообщает издание в воскресенье.
Согласно материалу, злоумышленники также сильно толкнули супругу Верни. Издание указывает, что они тщательно спланировали ограбление, потому что снаружи дома их ожидал автомобиль, на котором они скрылись. Правоохранители быстро прибыли к дому депутата, где сняли отпечатки пальцев, отмечает издание.
Как пишет газета, в воскресенье депутат после разговора с прокурором и префектом департамента подал заявление в полицию. Правоохранители пока не исключают никаких версий относительно мотивов грабителей.