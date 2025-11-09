Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф

«

"Примерно в 18.15 (20.15 мск - ред.) субботы был ограблен дом Жеро Верни, депутата партии Эрика Сьотти от департамента Буш-дю-Рон, расположенный в Экс-ан-Провансе. Четверо мужчин в масках и перчатках проникли в дом, что вызвало шок у его жены, которая в момент взлома находилась в доме одна... Среди награбленного были несколько единиц часов, наличные деньги и сейф", - сообщает издание в воскресенье.