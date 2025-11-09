Рейтинг@Mail.ru
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф - РИА Новости, 09.11.2025
21:36 09.11.2025
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф - РИА Новости, 09.11.2025
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф
Четверо неизвестных проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии "Союз правых за республику" Жеро Верни и... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
франция
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Из дома французского депутата украли часы, деньги и сейф

Figaro: неизвестные ограбили дом депутата парламента Франции Жеро Верни

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Четверо неизвестных проникли в дом депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от партии "Союз правых за республику" Жеро Верни и похитили оттуда часы, деньги и сейф, самого парламентария в это время дома не было, но там находилась его супруга, сообщает газета Figaro со ссылкой на свою информацию.
«
"Примерно в 18.15 (20.15 мск - ред.) субботы был ограблен дом Жеро Верни, депутата партии Эрика Сьотти от департамента Буш-дю-Рон, расположенный в Экс-ан-Провансе. Четверо мужчин в масках и перчатках проникли в дом, что вызвало шок у его жены, которая в момент взлома находилась в доме одна... Среди награбленного были несколько единиц часов, наличные деньги и сейф", - сообщает издание в воскресенье.
Согласно материалу, злоумышленники также сильно толкнули супругу Верни. Издание указывает, что они тщательно спланировали ограбление, потому что снаружи дома их ожидал автомобиль, на котором они скрылись. Правоохранители быстро прибыли к дому депутата, где сняли отпечатки пальцев, отмечает издание.
Как пишет газета, в воскресенье депутат после разговора с прокурором и префектом департамента подал заявление в полицию. Правоохранители пока не исключают никаких версий относительно мотивов грабителей.
Момент ограбления лаборатории по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory в Лионе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Во Франции совершили новое дерзкое ограбление
2 ноября, 07:00
 
В миреФранция
 
 
