Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Великобритания вслед за Францией и Германией направила подразделение по борьбе с беспилотниками в Бельгию для оказания помощи Брюсселю в связи с появлением в воздушном пространстве страны неизвестных беспилотников, сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.
«
"Благодарны нашим британским друзьям за их оперативную поддержку и солидарность. Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам", - сказано в публикации.
В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия к этому не имеет никакого отношения.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.