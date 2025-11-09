Рейтинг@Mail.ru
Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/britanija-2053786281.html
Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами
Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами - РИА Новости, 09.11.2025
Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами
Великобритания вслед за Францией и Германией направила подразделение по борьбе с беспилотниками в Бельгию для оказания помощи Брюсселю в связи с появлением в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:56:00+03:00
2025-11-09T14:56:00+03:00
в мире
бельгия
россия
франция
тео франкен
великобритания
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_875d33bb2d4bc8393542736b5eb831fa.jpg
https://ria.ru/20251108/es-2053714932.html
https://ria.ru/20251105/posolstvo-2053078917.html
бельгия
россия
франция
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb2a5675ab462e1dd389531230c7a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бельгия, россия, франция, тео франкен, великобритания, беспилотники
В мире, Бельгия, Россия, Франция, Тео Франкен, Великобритания, Беспилотники
Британия направила в Бельгию подразделение по борьбе с дронами

Великобритания разместила в Бельгии подразделение по борьбе с беспилотниками

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Великобритания вслед за Францией и Германией направила подразделение по борьбе с беспилотниками в Бельгию для оказания помощи Брюсселю в связи с появлением в воздушном пространстве страны неизвестных беспилотников, сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.
«
"Благодарны нашим британским друзьям за их оперативную поддержку и солидарность. Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам", - сказано в публикации.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Глава МО Бельгии назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов
Вчера, 20:52
Ранее Франция и Германия объявили об аналогичных мерах.
Франкен в субботу впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны, однако не привел никаких доказательств.
В среду российское посольство в связи со спекуляциями в Бельгии вокруг дронов заявило телеканалу VRT о готовности РФ к профессиональному разговору без разжигания страстей. Посольство подчеркнуло, что Россия к этому не имеет никакого отношения.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за присутствия беспилотников. Ни один подозреваемый не был задержан, и ни один беспилотник не был сбит.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия готова провести консультации с Бельгией по поводу дронов
5 ноября, 23:34
 
В миреБельгияРоссияФранцияТео ФранкенВеликобританияБеспилотники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала