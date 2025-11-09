https://ria.ru/20251109/breyking-2053773627.html
Финал ROBC-2025 с участием спортсменов из 28 стран проходит в Москве
Финал ROBC-2025 с участием спортсменов из 28 стран проходит в Москве
Международные соревнования по брейкингу в рамках турнира Russian Open Breaking Championships (ROBC-2025) в Москве собрали спортсменов из 28 стран мира, сообщила РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости, Анастасия Панина. Международные соревнования по брейкингу в рамках турнира Russian Open Breaking Championships (ROBC-2025) в Москве собрали спортсменов из 28 стран мира, сообщила РИА Новости президент Всероссийской Федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
ROBC-2025 проходит с 7 по 9 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер.
«
"Это один из самых масштабных турниров в мире по уровню организации и разнообразия стран-участниц. В этом году ROBC проходит восьмой раз и снова собрал представителей мировой элиты брейкинга. Спортсмены из России и 28 стран мира проникаются духом соревнования, танца и силы – из трех этих слагаемых состоит брейкинг. На трибунах много зрителей, и это не только давние поклонники брейкинга, но и просто люди, которые хотят проникнуться этим замечательным видом спорта. Все это еще раз напоминает нам, что спорт вне политики. Что Россия была, есть и будет сильнейшей по уровню организации соревнований, уровню спортсменов – во всем", – сказала Ерастова.
Участниками ROBC-2025 стали более 300 спортсменов из Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Вьетнама, Грузии, Индии, Франции, Японии и других стран.
В воскресенье, 9 ноября, пройдут финалы всероссийских соревнований среди команд возраста 10-15 лет, финалы Кубка мира среди мужчин и женщин, а также международные командные соревнования.