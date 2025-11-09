Рейтинг@Mail.ru
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани - РИА Новости, 09.11.2025
18:31 09.11.2025
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в турнире спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
спорт, александра бойкова, дмитрий козловский, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина
Фигурное катание
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани

КАЗАНЬ, 9 ноя - РИА Новости. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в турнире спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани.
За произвольную программу победители, исполнившие четверной выброс, получили 141,92 балла, набрав в сумме 215,34 балла. Второе место заняли двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов (201,22), третье - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (190,55).
Четвертый этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.
Дина Хуснутдинова - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию
9 ноября, 15:10
 
Фигурное катаниеСпортАлександра БойковаДмитрий КозловскийАнастасия Мишина
 
 
