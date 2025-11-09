https://ria.ru/20251109/boykova-2053808383.html
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани - РИА Новости, 09.11.2025
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в турнире спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Казани. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:31:00+03:00
2025-11-09T18:31:00+03:00
2025-11-09T18:31:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра бойкова
дмитрий козловский
анастасия мишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044834327_617:0:2833:1247_1920x0_80_0_0_73dd621eae0e80ee39bb099af3da22b3.jpg
/20251109/figurka-2053788300.html
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044834327_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_25d19090f9db28b6d8acbabce6116137.jpg
Бойкова и Козловский с четверным выбросом выиграли этап Гран-при в Казани
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс и выиграли этап Гран-при