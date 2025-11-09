https://ria.ru/20251109/bespilotniki-2053742306.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 09.11.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T06:27:00+03:00
2025-11-09T06:27:00+03:00
2025-11-09T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
каменск-шахтинский
мясниковский район
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20251109/opasnost-2053741588.html
каменск-шахтинский
мясниковский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, каменск-шахтинский, мясниковский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Каменск-Шахтинский, Мясниковский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области