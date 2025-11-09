https://ria.ru/20251109/bespilotnik-2053775697.html
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями - РИА Новости, 09.11.2025
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
