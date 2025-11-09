Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/bespilotnik-2053775697.html
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями - РИА Новости, 09.11.2025
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями
Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T13:40:00+03:00
2025-11-09T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
республика крым
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
республика крым
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Республика Крым, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила четыре беспилотника над Крымом, Брянской и Курской областями

ПВО днем сбила четыре БПЛА над Крымом, Брянской и Курской областями

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, а также над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Девятого ноября с 08.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Курской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРеспублика КрымБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала