"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово
09.11.2025
"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово
"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово - РИА Новости, 09.11.2025
"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово
Партия косовских сербов "Сербский список" победила по предварительным результатам второго тура муниципальных выборов во всех 10 населенных сербами из всего 38... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
косово
приштина
сербия
александр вучич
альбин курти
косово
приштина
сербия
в мире, косово, приштина, сербия, александр вучич, альбин курти
В мире, Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, Альбин Курти
"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово

"Сербский список", предварительно, победил в 10 из 38 муниципалитетов Косово

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Партия косовских сербов "Сербский список" победила по предварительным результатам второго тура муниципальных выборов во всех 10 населенных сербами из всего 38 муниципалитетов в Косово, заявил председатель партии доктор Златан Элек.
Первый тур муниципальных выборов в самопровозглашенной республике Косово прошел 12 октября. Поддерживаемый официальным Белградом "Сербский список" победил на выборах глав администраций в 9 из 10 сербских районах, кроме анклава Клокот, где 9 ноября состоялся второй тур.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Акции в поддержку сербов в Косово и властей Сербии собрали тысячи человек
11 октября, 23:03
"Сегодня отмечен более чем отличный результат - "Сербский список" завоевал убедительную победу в Клокоте с 948 полученными голосами или 90,03% действительных бюллетеней, а тем самым и во всех 10 муниципалитетах с сербским большинством, где у наших людей будут свои главы администраций и большинство депутатов в представительных органах власти из рядов нашей партии", - заявил на брифинге в штаб квартире "Сербского списка" его лидер.
На сайте ЦИК самопровозглашенной республики к 20.30 (22.30 мск) уже опубликовали данные подсчета 100% голосов в небольшом сербском анклаве Клокот. Согласно этим данным, кандидат "Сербского списка" Божидар Деянович получил 90,03% или 948 голосов, а его соперник из "Сербского народного единства" Сречко Спасич - 9,97% поддержки или 105 голосов.
Всего второй тур голосования прошел в воскресенье в 18 косовских муниципалитетах, в нем участвовали 32,64% из всего 1,3 миллиона избирателей. Волеизъявление прошло без инцидентов.
На населенном сербами севере края в муниципалитете Лепосавиче, Звечане, Зубин-Потоке, Северной Косовска-Митровице 12 октября победили кандидаты "Сербского списка", которые ждали второго тура для вступления в должность. Таким образом мэрами этих районов снова должны стать сербы после отставки в знак протеста из-за произвола косовоалбанских властей в Приштине в 2022 году.
В населенных сербами муниципалитетах и анклавах в центре и на юге края Ново-Брдо, Штрпце, Грачаница, Ранилуг, Партеш также победили со значительным отрывом их однопартийцы.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на 13 октября уже поздравил "Сербский список" с успехом на прошедших муниципальных выборах в Косово.
"Сербский список", которому по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил о 702 безнаказанных нападениях на сербов в Косово и Метохии с прихода к власти нынешнего "премьера" Альбина Курти в 2021 году и призвал соотечественников голосовать на муниципальных выборах в самопровозглашенной республике 12 октября за партию "Сербский список".
Вучич перечислил и другие шаги властей в Приштине за 4,5 года: запрет на хождение сербского динара, экспроприация миллиона квадратных метров сербских земельных участков на севере края, насильственное упразднение сербских социальных учреждений, нарушение защищенных зон объектов СПЦ и их национализация, подрыв деятельности десятков частных предприятий сербов, давление инспекций и 14-месячное эмбарго на сербские товары, незаконное отчуждение миллиона евро из "Фонда для севера", основанного для развития муниципалитетов на севере Косово и Метохии.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Кризисы в БиГ и Косово специально синхронизированы, заявил посол России
28 августа, 07:49
 
