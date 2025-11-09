Умер Владимир Симонов

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске в Куйбышевской (ныне — Самарской) области. С 1980 по 1983 год служил в Театре имени Евгения Вахтангова, с 1983-го по 1987-й — в МХАТ имени М. Горького. В 1989 году вернулся в Театр Вахтангова и прослужил там до конца жизни. Он также сотрудничал с московским театром Et Cetera.