00:43 09.11.2025 (обновлено: 08:34 09.11.2025)
Умер Владимир Симонов
Народный артист России Владимир Симонов умер на 69-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Театра имени Евгения Вахтангова. РИА Новости, 09.11.2025
Умер Владимир Симонов

Народный артист РФ Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет

Актер Владимир Симонов. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Народный артист России Владимир Симонов умер на 69-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Театра имени Евгения Вахтангова.
"Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова", — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти артиста стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.
Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске в Куйбышевской (ныне — Самарской) области. С 1980 по 1983 год служил в Театре имени Евгения Вахтангова, с 1983-го по 1987-й — в МХАТ имени М. Горького. В 1989 году вернулся в Театр Вахтангова и прослужил там до конца жизни. Он также сотрудничал с московским театром Et Cetera.
Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
В 2001 году получил звание народного артиста России.
Владимир Симонов на репетиции в театре имени Вахтангова. Архивное фото
 
КультураРоссияВладимир СимоновСамарская областьМХАТ имени М. ГорькогоЕвгений ВахтанговEt Cetera
 
 
