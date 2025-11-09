Рейтинг@Mail.ru
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
Религия
 
21:37 09.11.2025
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными
Гонения на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) спланированы за пределами страны и нацелены на уничтожение национальной идентичности армян, считает депутат...
В Армении назвали гонения на Армянскую апостольскую церковь спланированными

Депутат Сагателян: гонения на Армянскую церковь спланировали за пределами страны

ЕРЕВАН, 9 ноя - РИА Новости. Гонения на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) спланированы за пределами страны и нацелены на уничтожение национальной идентичности армян, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
"Кампания против Святой Армянской апостольской церкви – это спланированная борьба против нашей национальной идентичности, инициаторы которой находятся за пределами страны", - написал Сагателян в соцсети Facebook*.
По его словам нет необходимости отвлекаться "на поведении слуг, ставших орудием в руках инструмента", будь то лишенный сана священник, депутат от правящей партии "Гражданский договор" или представитель силового ведомства.
"Мы должны полностью осознать глубину вопроса, понять, что это не просто борьба против нашего высшего духовенства. Их конечная цель – уничтожение нашей национальной идентичности, денационализация. Я не устану повторять, что происходящее – это программа денационализации армянства, она также имеет геополитическое значение, проявления которого мы увидим в ближайшем будущем", - отметил депутат.
Следовательно, по его мнению, кампанию против церкви нужно рассматривать в этом контексте, понять серьезность и глубину вопроса, создать национальный фронт защиты и "едиными силами предотвратить осуществление этой чудовищной программы".
"Денационализация включает в себя ряд действий, направленных на ликвидацию национальной идентичности, культуры и национального облика любого народа или этнической группы. Денационализация может осуществляться различными способами: изменением языка и образовательной системы; уничтожением или присвоением культурного наследия; фальсификацией исторических фактов; насильственным перемещением населения или проведением политики ассимиляции; принижением или запретом национальных ценностей и традиций", - заявил депутат.
Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя, мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Кроме того, 15 октября ААЦ сообщила о задержании 13 священнослужителей, в том числе главы Арагацотнской епархии Мкртича Прошяна. Суд в Ереване арестовал Прошяна на два месяца по обвинению в принуждении к участию в собраниях.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
РелигияВ миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
