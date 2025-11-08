Рейтинг@Mail.ru
11:43 08.11.2025
Жители Новосибирска пожаловались на сбои в Telegram
Жители Новосибирска пожаловались на сбои в Telegram
технологии, новосибирск, telegram
Технологии, Новосибирск, Telegram
Жители Новосибирска пожаловались на сбои в Telegram

Жители Новосибирска массово жалуются на сбои в работе Telegram

© РИА Новости
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Жители Новосибирска в субботу массово жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, за последний час фиксируется всплеск жалоб жителей города на работу сервиса Telegram. О том, что пользователи не могут скачать медиа и слушать голосовые сообщения в мессенджере также сообщает местный Telegram-канал "Новосибирск с огоньком".
Приложение GetContact на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В работе приложения Getcontact произошел сбой
ТехнологииНовосибирскTelegram
 
 
