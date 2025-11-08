https://ria.ru/20251108/zhenschina-2053620491.html
В Ханты-Мансийске спасли женщину и двух детей из горящей машины
Госавтоинспекторы в Ханты-Мансийске (ХМАО) спасли женщину и двух ее детей из горящей машины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 08.11.2025
