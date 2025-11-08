Рейтинг@Mail.ru
10:53 08.11.2025 (обновлено: 10:58 08.11.2025)
В Ханты-Мансийске спасли женщину и двух детей из горящей машины
В Ханты-Мансийске спасли женщину и двух детей из горящей машины
Госавтоинспекторы в Ханты-Мансийске (ХМАО) спасли женщину и двух ее детей из горящей машины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 08.11.2025
Сотрудники Госавтоинспекции Югры спасли мать и двоих детей из горящей машины
Сотрудники Госавтоинспекции Югры спасли мать и двоих детей из горящей машины - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Ирина Волк/Telegram
Сотрудники Госавтоинспекции Югры спасли мать и двоих детей из горящей машины
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Госавтоинспекторы в Ханты-Мансийске (ХМАО) спасли женщину и двух ее детей из горящей машины, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Горящий автомобиль чуть не стал ловушкой для женщины и двух ее детей. Инцидент произошел на улице Ханты-Мансийска", – написала Волк в своем Telegram-канале.
Госавтоинспекторы, лейтенанты полиции Алексей Земеров и Седретдин Неджафов, находились на маршруте патрулирования, когда заметили на проезжей части машину, из-под капота которой вырывались пламя и дым.
"Не теряя ни секунды, они подъехали к месту происшествия. В автомобиле находились мама и двое детей трех и четырех лет. Автоинспекторы действовали быстро и слаженно. Дети были незамедлительно эвакуированы из опасной зоны. Седретдин Неджафов на руках отнес их на безопасное расстояние. Алексей Земеров с помощью огнетушителя локализовал пламя", – рассказала Волк.
На место были вызваны сотрудники МЧС для полной ликвидации возгорания, добавила представитель МВД.
