В Тульской области завершили разбор завалов в доме, где взорвался газ

ТУЛА, 8 ноя - РИА Новости. Аварийно-спасательные работы по разбору завалов в доме в посёлке Куркино Тульской области, где взорвался газ, завершены, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.
В субботу утром губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном доме в поселке Куркино, частично обрушилась стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. По данным СУСК России по региону, предварительно, хлопок произошел на первом этаже первого подъезда в момент проведения ремонтных работ. Пострадали четверо человек, они госпитализированы в Ефремовскую районную больницу. По факту обрушения дома возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).
"На месте частичного обрушения подъезда жилого дома на улице Ленина в поселке Куркино завершены аварийно-спасательные и поисковые работы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к работам привлекли 55 единиц техники и 155 человек личного состава от всех органов управления РСЧС. Из них от МЧС России - 25 единиц техники и 90 человек личного состава.