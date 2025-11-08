https://ria.ru/20251108/zapad-2053635570.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ
Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы российской группировки войск "Запад" превысили 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
