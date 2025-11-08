Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
12:27 08.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ
Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы российской группировки войск "Запад" превысили 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:27:00+03:00
2025-11-08T12:27:00+03:00
Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 220 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы российской группировки войск "Запад" превысили 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 23 автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены десять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России продолжили уничтожение сил ВСУ, окруженных в Красноармейске
