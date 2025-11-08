Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 08.11.2025 (обновлено: 16:47 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/zamministra-2053674186.html
Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество
Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество - РИА Новости, 08.11.2025
Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество
Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин обсудил с генералом армии, министром обороны КНДР Но Гван РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:09:00+03:00
2025-11-08T16:47:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
виктор горемыкин
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053680358_0:0:1328:746_1920x0_80_0_0_97273a715baccfab1caecf478f290d74.jpg
https://ria.ru/20251104/kndr-2052709403.html
https://ria.ru/20251001/kndr-2045702846.html
https://ria.ru/20251107/rossija-2053419057.html
россия
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053680358_23:0:1023:750_1920x0_80_0_0_8daba4c56a5e80de341b84b9eb8ad0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), пхеньян, виктор горемыкин, корейская народная армия
Россия, КНДР (Северная Корея), Пхеньян, Виктор Горемыкин, Корейская народная армия
Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество

Горемыкин обсудил с министром обороны КНДР развитие сотрудничества

© Минобороны РоссииЗамминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин и генерал армии, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи
Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин и генерал армии, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Минобороны России
Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин и генерал армии, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин обсудил с генералом армии, министром обороны КНДР Но Гван Чхолем развитие двустороннего сотрудничества по военно-политической работе, сообщило Минобороны РФ.
Горемыкин в рамках визита в Пхеньян встретился с министром обороны КНДР.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу, - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону
4 ноября, 05:32
"В ходе встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в ВС Российской Федерации и Корейской Народной Армии. Генерал армии Виктор Горемыкин отметил, что братские связи России и КНДР активно расширяются по многим направлениям, включая военное сотрудничество", - говорится в сообщении министерства.
МО отметило, что, по словам министра обороны КНДР, визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями двух стран и стимулирует сотрудничество между их военно-политическими органами.
Кроме того, российская делегация посетила довузовское Мангендэское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской Народной Армии. Там Горемыкину рассказали об организации учебного процесса и показали учебно-материальную базу образовательных учреждений.
Также российский замминистра провел переговоры с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии, генерал-лейтенантом Пак Ён Илем.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль на церемонии открытия памятника корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, у Главного храма Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
КНДР будет полностью поддерживать Россию, заявил министр обороны
1 октября, 18:30
"Генерал-лейтенант Пак Ён Иль отметил, что прибытие российской делегации является значимым моментом последовательной идейно-политической подготовки всех военнослужащих Корейской Народной Армии и ВС Российской Федерации и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между военно-политическими органами наших армий в соответствии с корейско-российским уровнем отношений в новой эпохе", - добавило МО РФ.
Помимо этого, Горемыкин и члены российской делегации возложили цветы к монументу "Освобождение", одному из самых значимых сооружений Пхеньяна, посвященному освобождению Кореи от японской оккупации в 1945 году. Монумент установлен в память о советских солдатах, которые отдали свои жизни за свободу и независимость корейского народа.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали запуск КНДР баллистической ракеты
7 ноября, 12:54
 
РоссияКНДР (Северная Корея)ПхеньянВиктор ГоремыкинКорейская народная армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала