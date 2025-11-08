Замминистра обороны России обсудил с министром обороны КНДР сотрудничество

Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин и генерал армии, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль во время встречи

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замминистра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России Виктор Горемыкин обсудил с генералом армии, министром обороны КНДР Но Гван Чхолем развитие двустороннего сотрудничества по военно-политической работе, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе встречи обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в организации военно-политической работы в ВС Российской Федерации и Корейской Народной Армии . Генерал армии Виктор Горемыкин отметил, что братские связи России и КНДР активно расширяются по многим направлениям, включая военное сотрудничество", - говорится в сообщении министерства.

МО отметило, что, по словам министра обороны КНДР, визит российской делегации способствует дальнейшему укреплению боевого братства между армиями двух стран и стимулирует сотрудничество между их военно-политическими органами.

Кроме того, российская делегация посетила довузовское Мангендэское революционное училище, где обучаются дети военнослужащих Корейской Народной Армии. Там Горемыкину рассказали об организации учебного процесса и показали учебно-материальную базу образовательных учреждений.

Также российский замминистра провел переговоры с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии, генерал-лейтенантом Пак Ён Илем.

"Генерал-лейтенант Пак Ён Иль отметил, что прибытие российской делегации является значимым моментом последовательной идейно-политической подготовки всех военнослужащих Корейской Народной Армии и ВС Российской Федерации и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества между военно-политическими органами наших армий в соответствии с корейско-российским уровнем отношений в новой эпохе", - добавило МО РФ.