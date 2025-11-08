Рейтинг@Mail.ru
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/zalozhnik-2053619202.html
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника - РИА Новости, 08.11.2025
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, таким образом палестинцы... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T10:41:00+03:00
2025-11-08T10:41:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907384632_0:286:498:566_1920x0_80_0_0_d14c119cde0c74b4899e5c786210b2c1.png
https://ria.ru/20251107/izrail-2053504259.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907384632_0:265:498:639_1920x0_80_0_0_7973766814d56499481c6cadee0fb197.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника

Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного погибшего в Газе заложника

© Фото очевидцаИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото очевидца
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя – РИА Новости. Израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное палестинскими радикалами в рамках соглашения с Израилем, таким образом палестинцы вернули уже 23 тела из 28 удерживаемых, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.
"По завершении процедуры опознания национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника … Лиора Рудаеффа, что его тело возвращено в Израиль", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны тела 23 заложников.
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT
7 ноября, 17:14
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала