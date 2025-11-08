Рейтинг@Mail.ru
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги
Футбол
 
00:58 08.11.2025 (обновлено: 03:51 08.11.2025)
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Эльче" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги

"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Эльче" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Эльче" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
07 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Эльче
1 : 1
Реал Сосьедад
57‎’‎ • Альфаро Родригес
(Alvaro Nunez)
89‎’‎ • Микель Ойарсабаль (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Эльче завершилась со счетом 1:1. Гол в составе хозяев на 57-й минуте забил Альваро Родригес. От поражения гостей спас Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
Представляющий "Реал Сосьедад" российский полузащитник Арсен Захарян вышел на замену на 64-й минуте и не отметился результативными действиями. На 80-й минуте главный арбитр встречи показал игроку желтую карточку.
"Реал Сосьедад" (13 очков) занимает 14-е место в таблице Примеры. "Эльче" с 15 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре "Эльче" примет мадридский "Реал" 23 ноября, днем ранее "Реал Сосьедад" сыграет в гостях с "Осасуной".
