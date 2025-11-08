https://ria.ru/20251108/zakharyan-2053582726.html
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 08.11.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Эльче" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 08.11.2025
2025-11-08T00:58:00+03:00
2025-11-08T00:58:00+03:00
2025-11-08T03:51:00+03:00
футбол
арсен захарян
микель оярсабаль
реал сосьедад
эльче
чемпионат испании по футболу
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904373916_0:74:1080:682_1920x0_80_0_0_95ee68a757066df744247b756bd1a064.jpg
/20251102/zakharyan-2052476935.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904373916_0:53:1080:863_1920x0_80_0_0_13ebfe1d9e9a10478ae0053563391388.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсен захарян, микель оярсабаль, реал сосьедад, эльче, чемпионат испании по футболу, спорт
Футбол, Арсен Захарян, Микель Оярсабаль, Реал Сосьедад, Эльче, Чемпионат Испании по футболу, Спорт
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью в матче Ла Лиги
"Реал Сосьедад" с Захаряном в составе сыграл вничью с "Эльче" в матче Ла Лиги