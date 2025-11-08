Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
11:08 08.11.2025
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
Заявление экс-президента США Джо Байдена о несовместимости монархии и демократического строя должно вызвать реакцию в Европе, где монархи остаются в целом ряде... РИА Новости, 08.11.2025
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заявление экс-президента США Джо Байдена о несовместимости монархии и демократического строя должно вызвать реакцию в Европе, где монархи остаются в целом ряде государств, с юмором отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она указала на слова Байдена о том, что при демократическом строе нет королей.
«
"Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия либо демократия", - с юмором прокомментировала Захарова.
Дипломат иронично добавила, что Парламентская ассамблея Совета Европы теперь должна принять резолюцию с осуждением отката от демократии ряда европейских монархий, в том числе Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции.
