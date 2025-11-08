https://ria.ru/20251108/zaharova-2053624472.html
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии - РИА Новости, 08.11.2025
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
Заявление экс-президента США Джо Байдена о несовместимости монархии и демократического строя должно вызвать реакцию в Европе, где монархи остаются в целом ряде... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T11:08:00+03:00
2025-11-08T11:08:00+03:00
2025-11-08T11:08:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
джо байден
мария захарова
карл iii
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23d89e89263a125486c61419dc231168.jpg
https://ria.ru/20250704/bayden--2027098644.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия, джо байден, мария захарова, карл iii, совет европы
В мире, США, Европа, Россия, Джо Байден, Мария Захарова, Карл III, Совет Европы
Захарова высмеяла слова Байдена о демократии
Захарова высмеяла слова Байдена о несовместимости монархии и демократии