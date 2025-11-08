В Кременчуге прогремели взрывы

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"Кременчуг - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Зеркала недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.