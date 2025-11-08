Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.11.2025
01:21 08.11.2025 (обновлено: 02:54 08.11.2025)
В Киевской области, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы
В Киевской области, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской области и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей стране, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 08.11.2025
В Киевской области, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской области и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей стране, сообщают украинские СМИ.
"Жители Киева услышали взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского "24 канала".
Также взрывы прогремели в Харькове, Харьковской области, Днепропетровске и Киевской области.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Расчет ОТРК Искандер-М нанес удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Искандер-М" поразил расположение полка беспилотных систем ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьХарьковДнепропетровскДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
