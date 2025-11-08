https://ria.ru/20251108/vzryvy-2053584584.html
В Киевской области, Харькове и Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской области и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, объявленной по всей стране, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:21:00+03:00
2025-11-08T01:21:00+03:00
2025-11-08T02:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область, харьков, днепропетровск, дмитрий песков, вооруженные силы украины
