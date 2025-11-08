В Киевской области и в Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киевской области и Днепропетровске на Украине, сообщили украинские СМИ.
"Взрывы прогремели в пределах Киевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил о взрыве в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
