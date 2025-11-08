В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Сумской области с вечера пятницы.
"В Сумах было слышно взрыв" - говорится в публикации в Telegram-канале "Общественного".
Украинский "24 канал" при этом сообщает о нескольких взрывах в городе.
Кроме того, по информации "Общественного", очередная серия взрывов была слышна в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.