Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/vsu-2053666875.html
В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ
В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ - РИА Новости, 08.11.2025
В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ
Военных инструкторов ВСУ из учебных центров отправляют на фронт, что приводит к недостатку обученных специалистов в бригадах, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:29:00+03:00
2025-11-08T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
алексей гончаренко
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, алексей гончаренко, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о дефиците подготовки ВСУ

Депутат Рады Гончаренко: бригады ВСУ остаются без подготовленных инструкторов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Военных инструкторов ВСУ из учебных центров отправляют на фронт, что приводит к недостатку обученных специалистов в бригадах, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Мне пишут, что военных инструкторов из учебных центров отправляют на фронт. То есть вместо того, чтобы учить, они сами воюют. Поэтому бригады остаются без подготовленных инструкторов, а обучать приходится раненым военным", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на Украине уже были случаи отправки "медиков в штурмовики", кроме того, "снимали людей с ПВО и отправляли на боевые позиции". По мнению парламентария, такие решения свидетельствуют о тотальном отсутствии системы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

*Внесен в список террористов и экстремистов.
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
28 марта, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала