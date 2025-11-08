МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности при награждении военных в Днепропетровской области, что привело к ликвидации 12 человек личного состава в ходе авиаудара, сообщает офис генпрокурора страны.

Украинское издание " Страна.ua " со ссылкой на группировку войск "Восток" ВСУ 2 ноября сообщало, что командование ВСУ выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 3 ноября сообщало, что начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.

"Командир подразделения беспилотных систем уведомлен о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств. Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение знаков отличия для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Ему вменяют "небрежное отношение к службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".