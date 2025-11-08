Рейтинг@Mail.ru
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 08.11.2025 (обновлено: 03:45 09.11.2025)
https://ria.ru/20251108/vsu-2053663396.html
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности - РИА Новости, 09.11.2025
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности при награждении военных в Днепропетровской области, что привело к ликвидации 12 человек личного... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-08T15:05:00+03:00
2025-11-09T03:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251108/vsu-2053582261.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности

На Украине арестовали комбата после ликвидации 12 подчиненных в ходе награждения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командира батальона ВСУ будут судить за нарушение безопасности при награждении военных в Днепропетровской области, что привело к ликвидации 12 человек личного состава в ходе авиаудара, сообщает офис генпрокурора страны.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на группировку войск "Восток" ВСУ 2 ноября сообщало, что командование ВСУ выясняет обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара, что привело к ликвидации военных. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 3 ноября сообщало, что начало досудебное расследование в Днепропетровской области по факту ликвидации военнослужащих ВСУ из-за возможного "небрежного отношения к службе" и несоблюдения мер безопасности во время угрозы ракетного удара.
"Командир подразделения беспилотных систем уведомлен о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств. Следствием установлено, что 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение знаков отличия для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Ему вменяют "небрежное отношение к службе в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия".
В прокуратуре утонили, что кроме "прямого запрета скопления личного состава" и требования по его рассредоточению, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих. В результате удара погибли 12 военнослужащих, ранения получили еще 36 военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Командиры не эвакуируют раненых боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 00:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала