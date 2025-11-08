ВСУ нанесли 74 удара по Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 районов Белгородской области 74 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 7 ноября. Атакам подверглись 38 населенных пунктов, было выпущено 8 боеприпасов и 30 дронов сбиты и подавлены над регионом. Пострадали четыре мирных жителя, один из них в тяжелом состоянии. За отчётный период повреждены 11 частных домовладений, два социальных объекта, административное здание и 6 транспортных средств.
"В Белгородском районе посёлки … атакованы 12 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены... В Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены 3 взрывных устройства", - написал Гладков.
Он добавил, что Валуйский округ подвергся атакам 11 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты, пострадала женщина, Ракитянский район атакован двумя БПЛА, ранены двое мужчин. По данным губернатора, по Грайворонскомку округу выпущено 7 боеприпасов и нанесены удары 16 беспилотников, из которых один сбит, ранена женщина, по Краснояружскому району выпущен один боеприпас и совершены атаки 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. Над Борисовским районом и Губкинским округом сбиты два беспилотника, заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18