ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ в попытках вернуть контроль над утраченными территориями в Сумской области сосредоточило там большое количество БПЛА и артиллерии, которые уничтожаются, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.