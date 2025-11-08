Рейтинг@Mail.ru
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью - РИА Новости, 08.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 08.11.2025 (обновлено: 06:36 08.11.2025)
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью - РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью
Командование ВСУ в попытках вернуть контроль над утраченными территориями в Сумской области сосредоточило там большое количество БПЛА и артиллерии, которые... РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью

ВСУ теряют БПЛА и артиллерию в попытках вернуть контроль над Сумской областью

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Командование ВСУ в попытках вернуть контроль над утраченными территориями в Сумской области сосредоточило там большое количество БПЛА и артиллерии, которые уничтожаются, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сумской области командование ВСУ пытается использовать все имеющиеся средства для возращения под свой контроль утраченных территорий. Помимо большого количества БПЛА сосредоточено значительное количество ствольной артиллерии различных типов и калибров", — сказал собеседник агентства.
Большинство из них уничтожаются, добавил он.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
Президент отмечал, что у России нет задачи взять Сумы под контроль, однако не исключал такую возможность, поскольку действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
В Липцах ликвидировали "черного пиарщика" Нацгвардии Украины
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
