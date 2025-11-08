https://ria.ru/20251108/vsu-2053597382.html
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью - РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью
Командование ВСУ в попытках вернуть контроль над утраченными территориями в Сумской области сосредоточило там большое количество БПЛА и артиллерии, которые... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T06:33:00+03:00
2025-11-08T06:33:00+03:00
2025-11-08T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053597160.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_da2bd3218f7c724e74fd348546177282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ теряют БПЛА в попытках вернуть контроль над Сумской областью
ВСУ теряют БПЛА и артиллерию в попытках вернуть контроль над Сумской областью