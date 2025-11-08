Рейтинг@Mail.ru
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/vsu-2053594387.html
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец - РИА Новости, 08.11.2025
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец
ВСУ на запорожском направлении поместили самодельные взрывные устройства в банки из-под энергетиков, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T05:07:00+03:00
2025-11-08T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251108/spetsoperatsiya-2053594268.html
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ спрятали мины в банки от энергетиков, рассказал боец

ВСУ на запорожском направлении спрятали мины в банки от энергетиков

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. ВСУ на запорожском направлении поместили самодельные взрывные устройства в банки из-под энергетиков, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рыжик".
"Банки из-под энергетиков — вроде закрытые, на вид ничего не вскрывалось, вес есть. А там с какой-то "приколюхой" (поражающим элементом - ред.) может шандарахнуть так, что рожки да ножки останутся", — рассказал "Рыжик".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
