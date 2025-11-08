https://ria.ru/20251108/vsu-2053582261.html
Командиры не эвакуируют раненых боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
Командиры не эвакуируют раненых боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командиры 60-й механизированной бригады ВСУ отказываются отводить раненых украинских военных с позиции в районе населенного пункта Ставки на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ну рубцовском (краснолиманском - ред.) направлении в районе населенного пункта Ставки в результате радиоперехвата были выявлены случаи, когда командование ВСУ
отказывало в эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с передовых позиций, несмотря на панику в эфире со стороны пехоты ВСУ", - сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что, согласно радиоперехвату, несмотря на заверения украинского командования о работающих средствах РЭБ, военные ВСУ находятся под непрекращающимися ударами российских дронов.