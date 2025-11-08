Командиры не эвакуируют раненых боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Командиры 60-й механизированной бригады ВСУ отказываются отводить раненых украинских военных с позиции в районе населенного пункта Ставки на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.